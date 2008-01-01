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Новости погоды

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Восток России вновь в дождях

ИА "Метеоновости" / 10:34 Вторник, 3 сентября

  Большинство районов Дальневосточного округа в первые числа сентября циклоны на время оставили в покое. И лишь крайний восток округа они не хотят освобождать от ненастья. Так, в минувшие сутки один вихрь штормил в Охотском море и стал виновником сильных дождей на Сахалине, остров оказался вблизи его центра и здесь за понедельник и ночь на вторник выпало до 33 мм осадков, при этом ветер местами усиливался до 21 м/с. Другой циклон медленно заполняется в Беринговом море, под его влияние попали восточные районы Чукотского а.о.. Сильных дождей не отмечалось, но с ростом атмосферного давления в тыловой части циклона ветер усиливался также до 21 м/с.

В ближайшие сутки активный атмосферный фронт, протянувшийся вдоль Амура, станет причиной сильных дождей в Амурской области, на севере Хабаровского края и в Приморском крае, местами прогремят грозы. Температурный фон в Дальневосточном округе остается выше нормы, особенно в крайних северных и крайних южных районах, где среднесуточная температура превышает норму на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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