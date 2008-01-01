Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
3 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На курортах России - жаркий сезон

ИА "Метеоновости" / 11:06 Вторник, 3 сентября

  Самым удачным месяцем для отдыха на курортах Краснодарского края по праву считается сентябрь. Солнце уже не прожигает кожу, а морская вода самая комфортная для купания. Но в этом году знойный сезон на южных курортах даже в сентябре не сбавляет темп. Воздух прогревается до тридцатиградусных значений температуры, что мало напоминает "бархатный сезон".

В минувшие сутки на большей части Черноморского побережья Краснодарского края температура составила 27:29 градусов и лишь в Анапе она перешагнула тридцатиградусный рубеж. Ее максимальное значение составило +30.7 градусов, что стало суточным рекордом для 2 сентября. Предыдущий рекорд, +30.3, отмечался в 1971 году.

А вот температура воды комфортна уже не для всех. В районе Анапы она составляет всего 19 градусов.

В ближайшие дни аномально теплая погода (среднесуточная температура превысит норму на 4 градуса) ожидается именно на севере черноморского побережья, в районе Анапы и Новороссийская, а также на курортах Азовского моря. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Вт.
3 сен.
+24
Ср.
4 сен.
+22
Чт.
5 сен.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -11
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дальнереченск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100