

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На курортах России - жаркий сезон



ИА "Метеоновости" / 11:06 Вторник, 3 сентября



Самым удачным месяцем для отдыха на курортах Краснодарского края по праву считается сентябрь. Солнце уже не прожигает кожу, а морская вода самая комфортная для купания. Но в этом году знойный сезон на южных курортах даже в сентябре не сбавляет темп. Воздух прогревается до тридцатиградусных значений температуры, что мало напоминает "бархатный сезон".



В минувшие сутки на большей части Черноморского побережья Краснодарского края температура составила 27:29 градусов и лишь в Анапе она перешагнула тридцатиградусный рубеж. Ее максимальное значение составило +30.7 градусов, что стало суточным рекордом для 2 сентября. Предыдущий рекорд, +30.3, отмечался в 1971 году.



А вот температура воды комфортна уже не для всех. В районе Анапы она составляет всего 19 градусов.



В ближайшие дни аномально теплая погода (среднесуточная температура превысит норму на 4 градуса) ожидается именно на севере черноморского побережья, в районе Анапы и Новороссийская, а также на курортах Азовского моря. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



