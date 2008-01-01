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Новости погоды
На курортах России - жаркий сезон
ИА "Метеоновости" / 11:06 Вторник, 3 сентября
Самым удачным месяцем для отдыха на курортах Краснодарского края по праву считается сентябрь. Солнце уже не прожигает кожу, а морская вода самая комфортная для купания. Но в этом году знойный сезон на южных курортах даже в сентябре не сбавляет темп. Воздух прогревается до тридцатиградусных значений температуры, что мало напоминает "бархатный сезон".
В минувшие сутки на большей части Черноморского побережья Краснодарского края температура составила 27:29 градусов и лишь в Анапе она перешагнула тридцатиградусный рубеж. Ее максимальное значение составило +30.7 градусов, что стало суточным рекордом для 2 сентября. Предыдущий рекорд, +30.3, отмечался в 1971 году.
А вот температура воды комфортна уже не для всех. В районе Анапы она составляет всего 19 градусов.
В ближайшие дни аномально теплая погода (среднесуточная температура превысит норму на 4 градуса) ожидается именно на севере черноморского побережья, в районе Анапы и Новороссийская, а также на курортах Азовского моря. / meteonovosti.ru /
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