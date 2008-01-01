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В Заполярье с каждым днем все теплее



ИА "Метеоновости" / 11:57 Вторник, 3 сентября



погода перепутала времена года. Летний сезон выдался очень холодным, а рекордное тепло пришло в начале осени.



В течение лета 2019 года температура воздуха за Полярным кругом отставала от нормы. Особенно нехарактерная для лета погода выдалась в июле. Так, в Мурманске среднемесячная температура не дотянула до обычных значений более двух градусов, в большинстве дней месяца отрицательная аномалия составляла 5-6 градусов, а в ночные часы температура понижалась до небольших положительных значений. Холодную эстафету перехватил и август. В первой декаде месяца дневная температура даже не добиралась до +10 градусов, погода была осенняя: дождливая и ветреная.



И лишь в последние дни августа , с приходом в Заполярье антициклона, лето решило наверстать упущенное. В дневные часы воздух прогревался до двадцатиградусных значений. Теплыми были и ночи.



Наступление календарной осени мурманская погода не "поддержала", продолжая одаривать летним теплом.



1 сентября температура преодолела двадцатиградусную отметку, а 2 сентября новый суточный рекорд. Ее максимальное значение составило 23.3 градуса, что на 0.6 градусов выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1938 года.



Еще ближе к Полюсу остров Колгуев. Он расположен на востоке Баренцева моря и входит в состав Ненецкого автономного округа. И это место в Заполярья отметилось рекордом. Максимальная температура 2 сентября здесь составила 16.5 градусов, что выше рекорда 1967 года на 0.4 градуса.



Аномально теплая погода на Европейском севере сохранится и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /



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