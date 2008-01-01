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Новости погоды

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Санкт-Петербург удерживает лето

ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 3 сентября

  На стыке сезонов погода порадовала жителей Санкт-Петербурга - целую неделю в городе на Неве было солнечно и очень тепло. Влияние малоподвижного антициклона и поток тепла с юго-запада удерживали показания термометров в рамках середины лета: ночи были теплыми, и днем воздух прогревался до +25, средняя суточная температура превышала норму на 5-6 градусов.

Но характер погоды начинает меняться - с запада к городу приближается атмосферный фронт. В зоне его влияния погода становится более облачной, возможен дождь. Вместо теплого воздуха южных широт за фронтом распространится прохладная воздушная масса с Атлантики. В середине недели днем не выше +20.Это конечно не жарко, но еще по- летнему тепло.

В дальнейшем погоду обусловит циклон с центром над Скандинавией, станет более облачно, местами соберется небольшой дождь, ночи останутся теплыми, днем 17..18, что выше нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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