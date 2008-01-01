

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 3 сентября



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,5..23,4 градуса; Северном 21,3..23,2 градуса, Северо-восточном 20,6..22,5 градуса, Восточном 20,6..22,4 градуса, Юго-восточном 21,9..24,0 градуса, Южном 21,8..23,3 градуса, Юго-западном 21,9..22,3 градуса, Западном 21,5..23,5 градуса, Северо-западном 21,8..23,3 градуса.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 21,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,4..22,5 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



