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Новости погоды

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Пожарная опасность - в большинстве районов России

ИА "Метеоновости" / 12:57 Вторник, 3 сентября

  Западный антициклон раскинул свои владения от Азорских островов до Урала. Из-за отсутствия осадков на этой территории сложилась высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Так, в Северо-Западном округе опасность пожаров отмечается в Новгородской области. В центральных областях России на юго-востоке территории, а также в Калужской, Тульской, Брянской и Орловской также велика опасность пожаров. В последние дни высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность нависла и над Московской областью. В Поволжье возникновение пожаров возможно в Пензенской и Саратовской областях, а на Европейском юге - в большинстве районов.

На азиатской территории также не все благополучно в плане пожаров. Их опасность велика на востоке Новосибирской области, на западе Алтайского края, в Республике Алтай, Тыве, в восточной половине Иркутской области.

На Дальнем Востоке сухая погода может привести к пожарам на востоке Бурятии, юге Забайкальского края, западе Якутии и Чукотского автономного округа высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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