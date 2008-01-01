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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:16 Среда, 4 сентября

  Большую часть дня столичный регион останется на периферии антициклона. Лишь к вечеру, с приближением атмосферного фронта с запада, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В первой половине дня воздух в Москве прогреется до 23..25, по области до 22..27 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 мм рт ст. Относительная влажность около 40%.

Погода в Москве и области благоприятна для большинства людей. Температура воздуха выше привычных значений, атмосферное давление в пределах нормы. Содержание кислорода в воздухе немного понижено. И это может стать нагрузочным фактором, для людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. Симптомы недомогания, у таких больных, рекомендовано снять лекарствами назначенные врачом. При такой погоде желательны прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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