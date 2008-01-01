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Сентябрь сохраняет теплые дни



ИА "Метеоновости" / 10:02 Среда, 4 сентября



Первый осенний месяц продолжил теплую эстафету августа. Ведь именно в третьей декаде месяца, погода вернула на Московскую землю летние деньки. Вот и сегодня максимальная температура воздуха в городе повысится до 25 градусов, а ее среднесуточное значение будет соответствовать июльским дням.



Но, несмотря на столь высокую температуру, рекорда ей не достичь. В 1938 году в большинстве сентябрьских дней было не просто тепло, а даже жарко. 4 сентября воздух прогрелся до 29.5 градусов, что стало суточным рекордом, пока непреодолимым.



А самая холодная ночь этих суток останется в 1901 году, тогда температура понизилась до небольших положительных значений, ее минимальное значение составило 0.8 градусов. И этот рекорд остается не обновленным.



Сильным дождем отметился сегодняшний день в 1911 году, за сутки выпала почти месячная норма осадков, 52.6 мм (норма составляет 65 мм).



Теплыми эти дни сентября были и в прошлом году: ночью 14.4 градуса, днем 24 градуса, а дождей не выпадало в течение всей первой декады сентября. / meteonovosti.ru /



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