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Новости погоды
Атлантика активизировалась
ИА "Метеоновости" / 10:57 Среда, 4 сентября
Атмосферное давление в центре урагана "Дориан" остается низким: 959 мб, скорость ветра достигает 47 м/сек, в порывах 57 м/сек.
Ураган медленно "отворачивает" от Флориды на север, северо-запад и 5 сентября координаты его центра по прогнозам составят 30,7 градуса северной широты и 80 градусов западной долготы, скорость ветра останется прежней.
И только к 6 сентября ветер начнет ослабевать. Ядро урагана останется над океаном, но в непосредственно близости к береговой линии восточного побережья США.
В течение трех дней от пройдет путь от Флориды до Северной Каролины, вызывая штормовые и ураганные ветры, нагон воды вдоль части побережья.
А в Карибском море новый тропический шторм " Фернанд" держит путь на Мексику. / meteonovosti.ru /
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