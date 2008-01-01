Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
4 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дожди на северо-западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:43 Среда, 4 сентября

  Атмосферный фронт циклона, что протянулся от Кольского полуострова через Ладогу, запад Центрального района до западного побережья Черного моря принес дожди, местами сильные на северо-запад Европейской территории России.

На Валдае ( Новгородская область) на ночь 4 сентября выпало 17 мм осадков; в Псковской области за день 3 сентября выпало 33 мм, а за ночь 4 сентября 15 мм; в Ленинградской области за день 3 сентября выпало до 20 мм, за ночь 4 сентября до 33 мм.

5 сентября дожди пройдут уже не везде и будут небольшими, станет немного прохладнее, а вот к 6 сентября очередной атмосферный фронт с запада принесет новые порции дождей, могут прогреметь и грозы, столбики термометров медленно поползут вниз.

К столичному региону атмосферный фронт приблизится к вечеру 4 сентября, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. И завтра в Москве и области будет сказываться его влияние. При облачной погоде с прояснениями местами небольшой кратковременный дождь, температура немного понизится.

Атмосферный фронт принесет короткие дожди и небольшое понижение температуры и в ряд областей Черноземья.

Так в Орловской области, где накануне температура приближалась к 29 градусов, а в Орле почти на градус был перекрыт абсолютный максимум температуры, в предстоящие сутки не выше 21-26 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Чт.
5 сен.
+16
Пт.
6 сен.
+21
Сб.
7 сен.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Синая
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100