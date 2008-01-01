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Дожди на северо-западе Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:43 Среда, 4 сентября



Атмосферный фронт циклона, что протянулся от Кольского полуострова через Ладогу, запад Центрального района до западного побережья Черного моря принес дожди, местами сильные на северо-запад Европейской территории России.



На Валдае ( Новгородская область) на ночь 4 сентября выпало 17 мм осадков; в Псковской области за день 3 сентября выпало 33 мм, а за ночь 4 сентября 15 мм; в Ленинградской области за день 3 сентября выпало до 20 мм, за ночь 4 сентября до 33 мм.



5 сентября дожди пройдут уже не везде и будут небольшими, станет немного прохладнее, а вот к 6 сентября очередной атмосферный фронт с запада принесет новые порции дождей, могут прогреметь и грозы, столбики термометров медленно поползут вниз.



К столичному региону атмосферный фронт приблизится к вечеру 4 сентября, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. И завтра в Москве и области будет сказываться его влияние. При облачной погоде с прояснениями местами небольшой кратковременный дождь, температура немного понизится.



Атмосферный фронт принесет короткие дожди и небольшое понижение температуры и в ряд областей Черноземья.



Так в Орловской области, где накануне температура приближалась к 29 градусов, а в Орле почти на градус был перекрыт абсолютный максимум температуры, в предстоящие сутки не выше 21-26 градусов. / meteonovosti.ru /



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