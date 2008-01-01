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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 4 сентября

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,2..23,5 градуса; Северном 21,9..23,0 градуса, Северо-восточном 22,1..23,2 градуса, Восточном 21,4..22,6 градуса, Юго-восточном 22,4..23,3 градуса, Южном 21,6..23,2 градуса, Юго-западном 21,5..22,4 градуса, Западном 21,5..23,2 градуса, Северо-западном 21,7..23,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,9..22,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Абадан		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Синая
комфортное место: Мюриета

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