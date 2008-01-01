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Погода на популярных морских курортах



ИА "Метеоновости" / 13:18 Среда, 4 сентября



сезон на юге России и Средиземноморском побережье продолжается. Воздух постепенно лишается изнуряющей жары, морская вода еще ласкает теплом, наступает пора "бархатного" лета.



В Крыму и на побережье Краснодарского края в ближайшие дни сохранится теплая, и даже жаркая погода. Однако 5 сентября атмосферный фронт принесет дожди, местами сильные, с грозами, порывистым ветром; 6 сентября короткие грозовые дожди местами, а 7 сентября в Крыму уже без осадков. И все дни температура воздуха 24..29 градусов. За счет сгона температура воды понизилась: в Коктебеле 17 градусов, в Судаке и Анапе 18 градусов; в Новороссийске 19 градусов; в Ялте, Алупке, Алуште и Гурзуфе 20 градусов. Наиболее комфортной остается морская вода у побережья Сочи и Керчи: 24-25 градусов.



Теплая погода без осадков сохранится в Болгарии, днем 25..28, температура воды 21-23 градуса.



В Греции и на Кипре погода не изменяет правилам: в это время она хороша: днем около 30, в Греции до 33 градусов, температура воды 24-27 градусов.



На курортах Испании и Италии в ближайшие дни не исключены короткие грозовые дожди, ночи теплые, около 20 градусов и днем воздух прогреется 24..28, температура воды 23-25 градусов.



Стараниями Азорского антициклона в Португалии сухо и жарко (30..34 градуса) температура воды 17-20 градусов.



На Канарских островах без дождей и 24..26 градусов, температура воды около 23 градусов.



Самая теплая вода у побережья Турции, 27-28 градусов, воздух после полудня будет прогреваться до 32 градусов.



На курортах Балтики сезон заканчивается: и дни становятся прохладнее, максимальная температура не выше 20 градусов, и вода остывает. / meteonovosti.ru /



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