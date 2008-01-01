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Новости погоды
Новый тайфун в Тихом океане
ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 4 сентября
Сезон тропических циклонов в Тихом океане продолжается. 2 сентября вблизи Филиппин сформировалась тропическая депрессии, которая к 4 сентября достигла стадии тайфуна.
4 сентября этот вихрь с именем "Линлин" находится восточнее Тайваня, и движется на север. Скорость ветра в тайфуне превышает 35мс, на остров за сутки он вылил до 100 мм осадков.
Перемещаясь на акваторию Южно-Китайского моря, где температура морской воды более 25 градусов, циклон продолжает пополняться влагой.
Следующей на пути этого вихря окажется Корея. В субботу со скоростями ветра до 40мс тайфун пересечет полуостров и двинется на Приморье, что станет причиной волны новых сильных дождей. И вновь обострится гидрологическая обстановка. / meteonovosti.ru /
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