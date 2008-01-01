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Новости погоды

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Дожди собъют жару в Крыму

ИА "Метеоновости" / 14:39 Среда, 4 сентября

  Вторую неделю в Крыму солнечно и без осадков, к тому же очень тепло, а на этой неделе местами и жарко - в некоторых районах температура достигла +33. Курортная погода продержалась так долго благодаря антициклону и волне тропосферного тепла с юго-запада.

Но скоро солнечную идиллию нарушит приближающийся с запада атмосферный фронт - его облачные поля уже накрыли Молдову и западную часть Украины. В четверг, 5 сентября, фронтальная облачность накроет Крым. Жара спадет, дневная температура понизится до +22..+28. Возможны дожди, в отдельных районах ливневого характера, с грозами. Усилится ветер, в порывах до 12-17 м/с, при грозе - до 22 м/с.

Неустойчивая погода сохранится на полуострове до выходных. / meteonovosti.ru /
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