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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 4 сентября



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,8..23,8 градуса; Северном 22,6..23,3 градуса, Северо-восточном 21,9..23,7 градуса, Восточном 22,2..22,9 градуса, Юго-восточном 23,1..23,8 градуса, Южном 22,6..23,5 градуса, Юго-западном 22,3..22,0 градуса, Западном 22,3..23,3 градуса, Северо-западном 21,9..23,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22,3..23,6 градуса, местами порывы юго-восточного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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