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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 4 сентября



Столичный регион будет находиться вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности местами соберется небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 17..22. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /



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