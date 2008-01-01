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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 4 сентября

  Столичный регион будет находиться вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности местами соберется небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 17..22. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
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Беллинсгаузен

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комфортное место: Роузвилл

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