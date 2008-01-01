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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:33 Четверг, 5 сентября

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться вблизи атмосферного фронта с волнами, из-за чего распределение осадков по территории Московии будет совершенно не равномерным. А из-за большего количества облаков, чем накануне, температура воздуха будет пониже, но ее среднесуточное значение останется выше нормы.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 5 сентября при облачной с прояснениями погоде местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы. А относительная влажность воздуха из-за небольшого кратковременного дождя местами может увеличиться. Для практически здоровых и не метеозависимых людей такие погодные условия не являются нагрузочными и не вызывают негативных ответных реакций.

Для лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, которая может быть связана с патологией органов дыхания, сердечной и легочной недостаточностью, даже умеренное понижение кислорода в воздухе и повышенная влажность становится нагрузкой на организм и вызывает симптомы недомогания. Помочь организму легче приспособиться к таким условиям погоды, прежде всего, помогут лекарства назначенные врачом, следует не перегружать организм тяжелыми физическими нагрузками, даже при такой погоде желательно найти время для прогулок на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 5 сентября по данным ИПГ ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
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