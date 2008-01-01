Новости погоды
Первые осенние дожди в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:01 Четверг, 5 сентября
Осень столице напомнила о своем приходе первыми дождями. Они были связаны с атмосферным фронтом, который подошел к столичной области к вечеру 4 сентября.
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Наиболее активным в вечерние часы фронт был на северо-западе Подмосковья, где дождь был местами умеренным, в Истре выпало 4 мм. А в Москве количество осадков не превысило 1 мм.
Ночью 5 сентября дожди были более интнсивными: на ВДНХ выпало 2 мм осадков, в МГУ 0,9 мм, в Измайлово 2,5 мм. По области наибольшее количество осадков было в Клину, 8 мм. До востока Подмосковья зона дождей не добралась, к большому огорчению грибников. / meteonovosti.ru /