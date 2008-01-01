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Из летописи погоды



ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 5 сентября



5 сентября в народном календаре День Святого Луппа - это время прихода первых заморозков. Самая холодная ночь в эти сутки в Москве была в военном 1943 году: температура воздуха под утро понизилась до +0,9 градусов, а в Тамбове под утро 5 сентября 1943 года было +2,7 градуса.



На Среднюю Волгу в Казань первые заморозки (до -0,9 градусов) пришли в этот день в 1949 году.



В 2010 году ранним утром 5 сентября слабые заморозки отмечались в Московской и Смоленской областях.



В 2013 году заморозок до -2 градусов сковал почву в Ленинградской области, в Карелии и Республике Коми.



В этом же 2013 году в Сочи за 24 часа 5 сентября выпало 153мм осадков.



Но бывали годы, когда летнее тепло удерживалось в начале осени. В 2015 году рекордно жарко было: в Керчи +33,0 градуса, Краснодаре +35,2 градуса, в Волгограде +36,4 градуса, Ростове на Дону 37,5 градуса.



В 2018 году рекордами максимальной температуры 5 сентября отметились: Тула +27,9 градуса, Орел +28,9 градуса, Великие Луки +27,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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