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Новости погоды

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Из летописи погоды

ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 5 сентября

  5 сентября в народном календаре День Святого Луппа - это время прихода первых заморозков. Самая холодная ночь в эти сутки в Москве была в военном 1943 году: температура воздуха под утро понизилась до +0,9 градусов, а в Тамбове под утро 5 сентября 1943 года было +2,7 градуса.

На Среднюю Волгу в Казань первые заморозки (до -0,9 градусов) пришли в этот день в 1949 году.

В 2010 году ранним утром 5 сентября слабые заморозки отмечались в Московской и Смоленской областях.

В 2013 году заморозок до -2 градусов сковал почву в Ленинградской области, в Карелии и Республике Коми.

В этом же 2013 году в Сочи за 24 часа 5 сентября выпало 153мм осадков.

Но бывали годы, когда летнее тепло удерживалось в начале осени. В 2015 году рекордно жарко было: в Керчи +33,0 градуса, Краснодаре +35,2 градуса, в Волгограде +36,4 градуса, Ростове на Дону 37,5 градуса.

В 2018 году рекордами максимальной температуры 5 сентября отметились: Тула +27,9 градуса, Орел +28,9 градуса, Великие Луки +27,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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