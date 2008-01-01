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Осенние туманы в Центральном районе



ИА "Метеоновости" / 11:54 Четверг, 5 сентября



Центральные области ЕТР имеют прекрасные перспективы на приход "бабьего лета", но осень все же напоминает о себе. Это и холодные ночи в средней полосе, которые отмечались в самые первые дни сентября, хотя днем воздух и прогревался до летних и даже вполне июльских значений.



Чаще стали стелиться густые туманы, которые имеют, как и положено в начале календарной осени, сложное происхождение. Это радиационные туманы, связанные с радиационным выхолаживанием приземного слоя воздуха при прояснениях после дождей. И адвективные туманы, которые отмечаются при поступлении теплого и влажного воздуха на предварительно выхоложенную земную поверхность. Но очень часто бывает трудно точно классифицировать тип тумана, потому что в его формировании участвуют сразу несколько факторов, именно такие адвективно-радиационные туманы минувшей ночью и ранним утром наблюдались местами в ряде областей Центральной России.



На западе и юго-западе Тверской области ночью и утром 5 сентября отмечались преимущественно радиационные туманы, которые местами держались более 5-6 часов, под утро видимость в них ухудшалась до 200 м и менее. После 00 часов 5 сентября на небе появились звезды, облака рассеялись, атмосферное давление стало расти, а температура воздуха из-за выхолаживания при ясном небе стала стремительно понижаться. Водяной пар стал интенсивно конденсироваться из воздуха, который был обильно заряжен влагой после обильных дождей, отмечавшихся днем и вечером 4 сентября на атмосферном фронте, пришедшем из стран Балтии и Беларуси.



В Новгородской области в начале минувшей ночи местами стелились адвективные туманы, которые продержались всего пару часов. А в Подмосковье на границе с Тверской областью туманы, похоже, имели более сложное происхождение. Их нужно скорее отнести к типу адвективно-радиационных, они начали формироваться только после 6-7 часов утра, когда закончился дождь. К 9 утра туманы даже усилились, местами было видно не далее 300-500 м. / meteonovosti.ru /



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