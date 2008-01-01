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Лето 2019 года - период спокойного Солнца
ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 5 сентября
Лето 2019 года - период спокойного Солнца.
По данным Физического института РАН (ФИАН) летом этого года на Солнце не произошло ни одной вспышки. Это четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, в течение которого наблюдается полное отсутствие активности Солнца.
Ученые считают, что причиной исчезновения вспышек и солнечных пятен стало почти полное исчезновение на Солнце магнитного поля, являющееся основным источником энергии для солнечной активности.
Беспокойство вызывает не снижение числа вспышек, как таковое, а то, что это может быть признаком каких-то более серьезных изменений на Солнце, способных, в числе прочего, повлиять на его светимость, спектр излучения и, в конечном счете, на климат Земли. / meteonovosti.ru /
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