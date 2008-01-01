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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 5 сентября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,4..17,9 градуса; Северном 14,7..16,4 градуса, Северо-восточном 14,5..16,0 градуса, Восточном 15,4..15,9 градуса, Юго-восточном 15,8..17,1 градуса, Южном 16,4..17,3 градуса, Юго-западном 16,5..17,0 градуса, Западном 15,5..16,6 градуса, Северо-западном 14,9..15,9

В Зеленограде облачно без осадков температура воздуха 14,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 14,5..17,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Бербанк

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