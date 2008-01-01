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Новости погоды

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Погода в День города подарит Москве тепло

ИА "Метеоновости" / 13:11 Четверг, 5 сентября

  Минуло лето, но погода не спешит настраиваться на осенний лад. Жителей столицы еще ожидают теплые и солнечные выходные. И это можно принять как подарок природы на День города.

Летний настрой нынешнему сентябрю создал высотный барический гребень, ограничив доступ атлантическим циклонам в центр Европейской России. В середине недели атмосферный фронт, как рачительная хозяйка к празднику, небольшими дождями освежил столичный воздух, полил скверы и парки. Его продвижение дальше на восток сдерживают слабые воздушные потоки в средней и верхней тропосфере и волновые возмущения на самом фронте. Благодаря этим факторам в столичный регион не может поступать холодный воздух.

В зоне влияния атмосферного фронта столичная область останется и в пятницу. 6 сентября в ночные часы атмосферное давление в Москве и по области начнет расти, вероятность осадков невелика. Минимальная температура воздуха в Москве 12..14 , по области от 10 до 15 градусов, ветер слабый. Днем в пятницу атмосферный фронт снова может обостриться, поэтому местами будут отмечаться небольшие кратковременные дожди. При переменной облачности и теплом южном ветре силой 3-8 м/с после полудня воздух в Москве прогреется до 22..24 градусов, в Подмосковье от 19 до 24 градусов. Средняя суточная температура превысит норму почти на 5 градусов.

В ночь на субботу станет чуть прохладнее из-за более интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха при малооблачном небе. 7 сентября в День города, вероятность осадков невелика: Москва будет находиться на оси усилившегося высотного барического гребня. Днем в Москве ожидается теплая погода: при переменной облачности и южном слабом ветре воздух прогреется до 22..24 градуса, по области от 19 до 24 градусов.

В воскресенье, 8 сентября, атмосферное давление еще подрастет и ожидается на 8-10 единиц выше нормального. Облаков на небе станет еще меньше, и днем температура может приблизиться к отметке +25.

По температурному режиму погода будет соответствовать первой декаде августа. И, может быть, эти дни станут началом "бабьего лета". / meteonovosti.ru /
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