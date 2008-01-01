Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
5 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

7 сентября мощный тайфун ударит по югу Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 14:37 Четверг, 5 сентября

  Мощный тайфун "LingLing", сформировавшийся восточнее острова Тайвань, набирает силу и продолжает смещаться на Корейский полуостров со скоростью около 15 км/ч. По данным Японского метеорологического агентства, 5 сентября атмосферное давление в центре тайфуна составляло около 940 гПа, скорость ветра в порывах достигала 65 м/с.

Прогнозируется, что 7 сентября центр тропического циклона достигнет севера Корейского полуострова, после чего траектория его движения отклонится на северо-восток. В выходные под ударом тайфуна окажутся Приморье, Хабаровский край и Еврейская автономная область.

В связи с тайфуном и резким обострением фронтальных разделов на указанных территориях объявлено штормовое предупреждение: с 7 по 9 сентября в большинстве районов ожидаются сильные и очень сильные дожди и порывистый ветер 20-25 м/с, на побережье 30 м/с. На морях разыграется шторм.

Ожидается, что сильные осадки приведут к подъему воды на реках и очередному подтоплению территорий, не исключаются размывы участков дорог. Отдыхающим на побережье рекомендуется заблаговременно покинуть места отдыха. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+16
Пт.
6 сен.
+23
Сб.
7 сен.
+23
Вс.
8 сен.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Эль-Кувейт		 -1
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Нуук (Готхоб)
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100