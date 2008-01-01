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7 сентября мощный тайфун ударит по югу Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 14:37 Четверг, 5 сентября



Мощный тайфун "LingLing", сформировавшийся восточнее острова Тайвань, набирает силу и продолжает смещаться на Корейский полуостров со скоростью около 15 км/ч. По данным Японского метеорологического агентства, 5 сентября атмосферное давление в центре тайфуна составляло около 940 гПа, скорость ветра в порывах достигала 65 м/с.



Прогнозируется, что 7 сентября центр тропического циклона достигнет севера Корейского полуострова, после чего траектория его движения отклонится на северо-восток. В выходные под ударом тайфуна окажутся Приморье, Хабаровский край и Еврейская автономная область.



В связи с тайфуном и резким обострением фронтальных разделов на указанных территориях объявлено штормовое предупреждение: с 7 по 9 сентября в большинстве районов ожидаются сильные и очень сильные дожди и порывистый ветер 20-25 м/с, на побережье 30 м/с. На морях разыграется шторм.



Ожидается, что сильные осадки приведут к подъему воды на реках и очередному подтоплению территорий, не исключаются размывы участков дорог. Отдыхающим на побережье рекомендуется заблаговременно покинуть места отдыха. / meteonovosti.ru /



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