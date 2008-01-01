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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 5 сентября



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,5..18,6 градуса; Северном 15,3..16,8 градуса, Северо-восточном 15,1..16,9 градуса, Восточном 17,0..17,7 градуса, Юго-восточном 16,6..18,1 градуса, Южном 17,2..18,9 градуса, Юго-западном 17,2..18,1 градуса, Западном 15,8..17,2 градуса, Северо-западном 15,4..15,8



В Зеленограде облачно без осадков температура воздуха 15,2 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 15,5..17,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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