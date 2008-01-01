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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:07 Пятница, 6 сентября



Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обусловлена малоградиентным барическим полем. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст.



Начало календарной осени еще побалует жителей столичного мегаполиса теплом. Несмотря на небольшие колебания, метеопараметры, в том числе и содержание кислорода в воздухе, будут в пределах климатической нормы. Такие погодные условия чаще всего не сказываются на самочувствии и редко вызывают так называемые погодо--обусловленные обострения у метеозависимых людей.



Однако у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями отдельные возмущения геомагнитного фона могут стать причиной появления спастических реакций ( повышение артериального давления иногда вплоть до кризового течения, головные боли, нарушение сердечного ритма, приступы стенокардии и др.), появления симптомов психологического дискомфорта, снижения концентрации внимания и работоспособности.



Следует более внимательно отнестись к своему самочувствию, желательно контролировать артериальное давление, вовремя принимать рекомендованные доктором лекарства, избегать стрессовых и психо-эмоциональных нагрузок.



Геомагнитный фон 6 сентября прогнозируется с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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