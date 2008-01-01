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Новости погоды
Утро туманное, утро сырое...
ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 6 сентября
Ночью 6 сентября вновь Подмосковье окутали густые туманы, радиационного происхождения. Наиболее сильными они оказались на севере и западе региона, видимость местами уменьшалась до 200 метров.
Туман в основном рассеялся к 9 утра, лишь на крайнем западе он еще сохранялся. Влажность воздуха в зоне туманов достигала 100 %, из-за чего казалось, что утро холодное. Но нигде температура воздуха не была ниже +10 градусов.
В соседней Тверской области местами туман был еще более сильным, видимость уменьшалась до 50 метров. / meteonovosti.ru /
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