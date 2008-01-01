Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
6 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Утро туманное, утро сырое...

ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 6 сентября

  Ночью 6 сентября вновь Подмосковье окутали густые туманы, радиационного происхождения. Наиболее сильными они оказались на севере и западе региона, видимость местами уменьшалась до 200 метров.

Туман в основном рассеялся к 9 утра, лишь на крайнем западе он еще сохранялся. Влажность воздуха в зоне туманов достигала 100 %, из-за чего казалось, что утро холодное. Но нигде температура воздуха не была ниже +10 градусов.

В соседней Тверской области местами туман был еще более сильным, видимость уменьшалась до 50 метров. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+16
Пт.
6 сен.
+23
Сб.
7 сен.
+23
Вс.
8 сен.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Абадан		 -3
Червиния

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бельвью

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100