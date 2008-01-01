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Новости погоды
Следим за тайфуном "LingLing"
ИА "Метеоновости" / 10:32 Пятница, 6 сентября
Пятый с начала сезона Тайфун ""LingLing" обрушился на японские острова Сакисима. Он нанес прямой удар по острову Мияко: в местном аэропорту зафиксирован порыв ветра 62м/с,который стал рекордным для этого острова.
Бедствием для японского острова Кюсю стали и сильнейшие ливни, местами за сутки выпало до 140 мм осадков. Сильный ветер валил деревья, столбы и переворачивал автомобили, из-за проливного дождя подтопило улицы.
В настоящее время тайфун продолжает движение в Восточно-Китайском море к Корейскому полуострову. Он представляет угрозу для Хабаровского и Приморского краев.
8 августа сильные ливни ожидаются на западе Приморского края, днем порывы ветра могут достигать 25-30м/с / meteonovosti.ru /
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