

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Следим за тайфуном "LingLing"



ИА "Метеоновости" / 10:32 Пятница, 6 сентября



Пятый с начала сезона Тайфун ""LingLing" обрушился на японские острова Сакисима. Он нанес прямой удар по острову Мияко: в местном аэропорту зафиксирован порыв ветра 62м/с,который стал рекордным для этого острова.



Бедствием для японского острова Кюсю стали и сильнейшие ливни, местами за сутки выпало до 140 мм осадков. Сильный ветер валил деревья, столбы и переворачивал автомобили, из-за проливного дождя подтопило улицы.



В настоящее время тайфун продолжает движение в Восточно-Китайском море к Корейскому полуострову. Он представляет угрозу для Хабаровского и Приморского краев.



8 августа сильные ливни ожидаются на западе Приморского края, днем порывы ветра могут достигать 25-30м/с / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



