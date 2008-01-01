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Первые ночные заморозки на Кольском полуострове



ИА "Метеоновости" / 11:15 Пятница, 6 сентября



осени на северо-западе Европейской России были еще по-летнему теплыми. А в выходные дни прохладный воздух с Норвежского моря вернет погоду в рамки календаря. Первыми дыхание осени ощутят жители Кольского полуострова.



Над Норвежским морем сформировалась высотная ложбина, в которой лежит холодный атмосферный фронт. В субботу он зоной облачности и дождей пересечет полуостров, ветр сменится на северный и начнется адвекция более холодного воздуха. Температура понизится в дневные часы до 9..10 градусов.



В воскресенье атмосферное давление начнет расти, облачность уменьшится. Дневная температура за счет прогрева при малооблачной погоде сохранит позиции 10..12 градусов тепла. В ночные часы безоблачное небо напротив будет способствовать выхолаживанию, и температура воздух начнет стремиться к нулевой отметки, а в континентальных районах и до слабо отрицательных значений.



На побережье будет теплее, Мурманску отрицательная температура пока не угрожает. Но погода бывает и более капризна. Так 6 сентября 2000 года в городе было -0,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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