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Новости погоды

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Хабаровский край и Амурская область бьют все рекоры

ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 6 сентября

  Хабаровский край и Амурская область этим летом не хотят сдавать свои чемпионские позиции. Непогода, сильные ливни, порывистый ветер и грозы, которые являются неотъемлемыми спутниками прохождения серии атмосферных фронтов, не помешали за прошедшие сутки зафиксировать температурные рекорды. В Советской Гавани и Лермонтовке температура превысила климатическую норму на 6 градусов и составила 29 градусов тепла. Сам Хабаровск уступил лишь градус и проявил солидарность с рабочим поселком Архара Амурской области, тем самым закрепив температурный рекорд в 28 градусов.

В ближайшие выходные новые высоты Хабаровский край планирует взять по количеству осадков. В регионе прогнозируется ненастная и дождливая погода, которую будут нагнетать облачные поля тайфуна "Линлин". В воскресенье в краевом центре прогнозируется порядка 40 мм осадков, что составит почти половину месячных осадков / meteonovosti.ru /
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