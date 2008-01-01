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Новости погоды

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Курорты Италии встречают дождями

ИА "Метеоновости" / 13:31 Пятница, 6 сентября

  Первый месяц осени не самый дождливый на курортах Италии. Туристы с удовольствием посещают страну в период бархатного сезона. В этом году сентябрь неласково встречает гостей и жителей на берегах Лигурийского и Адриатического морей. Череда атмосферных фронтов, активизирующихся на южном побережье Италии, за счет холодного воздуха с Атлантики не дает настроиться на спокойный и размеренный отдых. Природа через день дарит то солнечные ванны, то сильные ливни. В Турине, на севере Италии, за прошедшие сутки выпало 44 мм осадков. Такая неспокойная обстановка сохранится вплоть до 11 сентября, когда высотные потоки изменят северо-западное направление на южную четверть и долгожданный воздух с Африканского побережья вновь подарит надежду на теплые и радостные дни.

В ближайшие сутки 7 сентября дневная температура на севере Италии все же превысит среднесуточную многолетнюю температуру на три значения, прогнозируется 24:26 градуса и без дождей. В ночь с субботы на воскресенье погода вновь станет портиться, с холодным атмосферным фронтом подойдут сильные дожди и температура понизится в ночные часы до 12:14 градусов, а в дневные часы в субботу будет уже не выше 20:22 градусов. / meteonovosti.ru /
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