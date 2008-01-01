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Новости погоды

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Заполярье прощается с летом

ИА "Метеоновости" / 14:11 Пятница, 6 сентября

  Лето 2019 года войдет в историю Таймыра как одно из самых солнечных и теплых. С июля месяца в Заполярье уверено господствовал антициклон, щедро балуя сухой, безветренной и жаркой погодой жителей севера Красноярского края. Но как водится в народе, с понедельника, начнутся перемены в атмосферном фоне приземного давления. Под влиянием активного "заваливающегося" циклона с северо-востока, область высокого давления начнет смещаться на запад, унося с собой надежду на возвращения тепла. На фоне температурных и барических контрастов уже во второй половине дня в воскресенье, 8 сентября, начнет усиливаться юго-западный ветер до 10-15 м/с, которые принесет с собой осадки и понижение температуры в ночь с воскресенья на понедельник до 6:8 градусов выше нуля. Днем в понедельник 9 сентября температура прогреется лишь на 1-2 градуса и такая тенденция к постепенному понижению температурного фона сохранится на всю предстоящую неделю, не исключая первых заморозков в ночные часы до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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