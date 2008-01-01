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Новости погоды

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Антициклон над ЕТР задержится почти на неделю

ИА "Метеоновости" / 15:13 Пятница, 6 сентября

  Антициклон, под влиянием которого находилась европейская часть России на этой неделе, немного сдал свои позиции. Он переместился на северо-восток территории, а западная часть ЕТР оказалась под влиянием барической седловины и связанного с ней холодного атмосферного фронта. В зоне влияния фронтального раздела в некоторых районах прошли дожди, на юге - с грозами.

Однако антициклон не только не собирается разрушаться - в конце недели в него вольется ядро Азорского максимума. Давление в центре области высокого давления будет расти. Антициклон увеличится в размерах и накроет своим куполом практически всю европейскую территорию страны.

Малоподвижный антициклон сохранит свое влияние и на следующей неделе, а это обещает продолжение сентябрьского "лета". Погода будет преимущественно спокойной и в большинстве районов - теплой. Кратковременные дожди возможны лишь в зоне фронтальных разделов (преимущественно в северной половине Европейской России), но они будут кратковременными и в целом "погоды не сделают". Местами на севере территории возможен радиационный туман. / meteonovosti.ru /
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