

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Антициклон над ЕТР задержится почти на неделю



ИА "Метеоновости" / 15:13 Пятница, 6 сентября



Антициклон, под влиянием которого находилась европейская часть России на этой неделе, немного сдал свои позиции. Он переместился на северо-восток территории, а западная часть ЕТР оказалась под влиянием барической седловины и связанного с ней холодного атмосферного фронта. В зоне влияния фронтального раздела в некоторых районах прошли дожди, на юге - с грозами.



Однако антициклон не только не собирается разрушаться - в конце недели в него вольется ядро Азорского максимума. Давление в центре области высокого давления будет расти. Антициклон увеличится в размерах и накроет своим куполом практически всю европейскую территорию страны.



Малоподвижный антициклон сохранит свое влияние и на следующей неделе, а это обещает продолжение сентябрьского "лета". Погода будет преимущественно спокойной и в большинстве районов - теплой. Кратковременные дожди возможны лишь в зоне фронтальных разделов (преимущественно в северной половине Европейской России), но они будут кратковременными и в целом "погоды не сделают". Местами на севере территории возможен радиационный туман. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



