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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Суббота, 7 сентября

  Москва с размахом отметит в эти выходные день города. По такому случаю погода "постаралась" не испортить праздник.

Этот субботний день для москвичей и гостей столицы окажется теплым и сухим. При переменной облачности, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В этот день погодные условия очень благоприятны для жителей мегаполиса: много солнца, слабый ветер, комфортный температурный и кислородный режим. Очень хороши будут прогулки на свежем воздухе.

Однако наиболее уязвимые метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов (артериальная гипертония и гипотония, частые приступы мигрени, атеросклероз сосудов, нарушения сердечного ритма, перенесшие инфаркт миокарда и др.), а также лица с психо-эмоциональными расстройствами, переутомлением все-таки могут испытывать дискомфорт и даже обострения. Причина недомоганий может крыться в колебаниях атмосферного давления на повышенном фоне и слабо возмущенном геомагнитном фоне. С профилактической целью, а также чтобы избежать осложнений, следует строго выполнять рекомендации лечащих врачей, вовремя принимать лекарства, постараться снизить тяжелые физические и эмоциональные нагрузки. / meteonovosti.ru /
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