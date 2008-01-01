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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:34 Суббота, 7 сентября



Климатический ряд наблюдений за метеопараметрами столицы берет свое начало с 1879 года.



Благодаря этой информации, можно ежедневно проводить сравнительный анализ экстремумов температуры, атмосферного давления, количества осадков и высоты снежного покрова. Все эти данные надежно хранятся в московских архивах погоды.



7 сентября 1900 года выдалось самым холодным за всю историю наблюдений. Температура в ранние утренние часы опустилась до значений -1,0 градус. Самая высокая температура была зафиксирована так же в прошлом столетии и составила 31,5 градуса.



На наше столетие пришелся рекорд по количеству осадков: в 2015 году выпало 25 мм или 37% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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