Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
7 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:34 Суббота, 7 сентября

  Климатический ряд наблюдений за метеопараметрами столицы берет свое начало с 1879 года.

Благодаря этой информации, можно ежедневно проводить сравнительный анализ экстремумов температуры, атмосферного давления, количества осадков и высоты снежного покрова. Все эти данные надежно хранятся в московских архивах погоды.

7 сентября 1900 года выдалось самым холодным за всю историю наблюдений. Температура в ранние утренние часы опустилась до значений -1,0 градус. Самая высокая температура была зафиксирована так же в прошлом столетии и составила 31,5 градуса.

На наше столетие пришелся рекорд по количеству осадков: в 2015 году выпало 25 мм или 37% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Вс.
8 сен.
+22
Пн.
9 сен.
+22
Вт.
10 сен.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абу-Даби		 -5
Червиния

некомфортное место: Мугур-Аксы
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100