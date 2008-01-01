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Тайфун "LINGLING" выходит на юг Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:51 Суббота, 7 сентября



Наши коллеги из Приморского края пристально следят за тайфуном "LINGLING". В 10 часов утра по местному времени он находился над Желтым морем в 100 км к западу от Корейского полуострова, смещается на север со скоростью 44 км/час. Тайфун начал ослабевать, давление в центре повысилось до 970 гПа, максимальный ветер вблизи центра составляет 35 м/с.



В течение субботнего дня тайфун продолжит смещаться на север и в ночь на 8 сентября выйдет на Северную Корею, а под утро окажется в 250 км к западу от Владивостока. В начале ночи в краевом центре ожидаются сильные дожди, к утру они ослабеют до умеренных, а днем перейдут в разряд небольших. Зона сильных дождей предстоящей ночью охватит и западную половину Приморского края, днем в отдельных районах ливни, местами прогремят грозы. С самого утра будет дуть, почти что, ураганный ветер 27-32 м/с.



Тайфун будет смещаться на северо-восток и в конце дня пересечет Европейскую автономную область и выйдет на Хабаровский край. В воскресенье в крае начиная с западных районов и с распространением на всю территорию пройдут сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах с грозами, ветер 10-15 м/с, по долинам рек Еврейской автономной области они могут достигать штормовой силы, 20-25 м/с, на побережье 15-17 м/с.



Выход тайфуна "LINGLING" на юг Дальнего Востока может спровоцировать нестандартные ситуации в системе ЖКХ, велика вероятность формирования дождевых паводков на реках, на отдельных участках с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов. / meteonovosti.ru /



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