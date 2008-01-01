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Новости погоды
В центре и на юге Красноярского края заморозки
ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 7 сентября
В последний рабочий день уходящей недели центральные районы Красноярского края находились в поле повышенного атмосферного давления, которой формировал гребень сибирского антициклона. И в ночь на 7 сентября в центральных и южных районах Красноярского края воздух прихватил заморозок до -2 градусов.
В воскресенье гребень антициклона увеличит сферу своего влияния за счет Хакасии и Тывы, тем самым расширяя зону заморозков.
В ночь на 8 сентября в центральных районах Красноярского края, в Хакасии, Тыве, а также в южных районах Красноярского края в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами будут наблюдаться заморозки до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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