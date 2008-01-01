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Рекордное тепло покидает Ненецкий округ



ИА "Метеоновости" / 13:04 Суббота, 7 сентября



В минувшую пятницу Ненецкий автономный округ нежился под теплыми солнечными лучами. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-5 градусов. На Колгуеве Острове температура достигла рекордно высоких значений. Теперь новый абсолютный максимум для 6 сентября составляет 15.8, что выше предыдущего на 0.5 градуса, продержавшегося с 1977 года.



В субботу погода продолжает баловать теплом и солнцем. Но уже в воскресенье антициклон отправится на юг, а в Ненецком округе местами прошумят небольшие дожди, с западным, северо-западным ветром начнет поступать более свежий воздух и максимальная температура составит только 8..13 градусов. Рассчитывать на рекордное тепло не стоит, так как абсолютный максимум для 8 сентября на Колгуеве Острове 19.8 градусов и наблюдался в 2011 году. / meteonovosti.ru /



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