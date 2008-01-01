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На северо-запад Европейской России вернется летнее тепло



ИА "Метеоновости" / 13:26 Суббота, 7 сентября



Накануне крайний запад России - Калининградская область - находилась на западной периферии антициклона. День был солнечный и теплый, и без дождей. Сегодня характер погоды не изменится, но вечером, с приближением атмосферного фронта местами соберется небольшой дождь.



В воскресенье Калининградская область окажется в теплом секторе циклона с центром над севером Ботнического залива. Однако, вблизи атмосферного фронта, при облачной погоде ожидаются дожди, ночью местами сильные, днем с грозами. В начале новой недели местами будут перепадать дожди кратковременного характера, с грозами и температура днем повысится до 20..25 градусов.



Северо-западу Европейской России с погодой повезет больше. В воскресенье непродолжительные дожди местами пойдут лишь в Ленинградской области, преобладающая температура днем 17..22. в Псковской области воздух прогреется до +25. До середины недели сохранится теплая погода с температурой днем до 25..26 градусов, местами будут перепадать кратковременные дожди. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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