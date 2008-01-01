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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:26 Воскресенье, 8 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Ко Дню рождения города московская осень щедро дарит солнечную, безветренную погоду жителям и гостям столицы. Этот день многие проведут в парках, загородом, посетят площадки с праздничными мероприятиями. Условия погоды будут благоприятствовать всем начинаниям. У большинства здоровых людей никаких метеопатических реакций не ожидается. В группе риска остаются по-прежнему только метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов (вегето-сосудистой дистонией, артериальной гипертонией и гипотонией, с частыми приступами мигрени, атеросклерозом сосудов, нарушением сердечного ритма, перенесших инфаркт миокарда и др.), а также лица с вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами, переутомлением.



С профилактической целью, а также чтобы избежать серьезных осложнений, следует строго выполнять рекомендации лечащих врачей, вовремя принимать лекарства. Помогут различные виды отдыха на природе, не нагрузочные, спортивные и закаливающие процедуры, контрастный душ или ванны с добавлением ароматических или растительных средств (травяные сборы, морская соль, хвойный концентрат). / meteonovosti.ru /



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