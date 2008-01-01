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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:42 Воскресенье, 8 сентября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 28 августа по 7 сентября была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 31 августа - 2 сентября зарегистрирован уровень малой и умеренной геомагнитной бури.
Пол прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 8-16 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
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