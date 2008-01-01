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Дальневосточные рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 11:44 Воскресенье, 8 сентября



Накануне, перед визитом тайфуна "LINGLING", Амурская область и Хабаровский край находились на западной периферии тихоокеанского антициклона, который и одарил теплом и солнцем. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 3-4, а местами и на 6-8 градусов. В некоторых населенных пунктах были обновлены абсолютные максимумы температуры для 7 сентября.



Основной очаг тепла располагался над Приамурьем. В Благовещенске воздух прогревался до +29, предыдущий рекорд температуры +28.9 зафиксирован 12 лет тому наз. В Архаре столбик термометра добрался до отметки +27.6, что выше прежнего рекорда на 0.2 градуса, продержавшегося 26 лет.



Рекордное тепло наблюдалось и в Хабаровском крае. В Большом Шантаре новый абсолютный максимум для 7 сентября +22.6, что выше предыдущего на градус и продержавшегося с 1968 года. В Литве воздух прогрелся до +24.2, прежний рекорд +23.5 наблюдался в 2002 году. В Николаевске-на-Амуре +25.8, предыдущий абсолютный максимум +25.5 наблюдался в 2005 году. / meteonovosti.ru /



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