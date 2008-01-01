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По следу тайфуна "LINGLING"



ИА "Метеоновости" / 12:33 Воскресенье, 8 сентября



Тайфун "LINGLING" стал внетропическим циклоном и в воскресный день его центр находится над южными районами Дальнего Востока. Накануне, задев Приморский край, где и отметился сильными дождями и ураганным ветром в порывах до 37 м/с.



В воскресенье внетропический циклон принесет дожди в Хабаровский край и Приамурье.



В ночь на понедельник в Амурской области дожди, местами сильные, грозы, которые будут сопровождаться ветром до 20 м/с. По мере продвижения циклона, зона штормовой погоды днем переместится на север области, где дожди, местами будут сильные при ветре в порывах 13-18 м/с.



В субботу 7 сентября бывший тайфун уже нанес визит южным районам Хабаровского края, в Еврейской автономной области выпало более 40 мм осадков. В понедельник, 9 сентября, циклон покинет южные районы края, переместится на центральные, распространяя свое влияние и север. На юге Хабаровского края дожди ослабеют, станут небольшими, да и они только местами, ветер в дневные часы не превысит в порывах 11-16 м/с. В центральных районах в ночь на понедельник дожди, местами сильные и очень сильные, по долинам рек ветер достигнет штормовой силы, 20-25 м/с. В северных районах края, в течение предстоящих суток, при облачной погоде сильные, местами очень сильные дожди, по долинам рек и на побережье ветер окрепнет в порывах 20-25 м/с.



Циклон продвигается на северо-восток и в начале новой недели, 9 сентября, его центр окажется над севером Сахалина, где и ожидаются дожди, местами очень сильные, по предварительным расчетам за 12 часов может выпасть 30 мм и более; ветер окрепнет до 15-20 м/с, на западе он может достигнуть ураганной силы, 25-30, местами до 33 м/с.



Бывший тайфун не остановится на достигнутом. Во второй половине дня 9 сентября в южной половине Камчатского края и в городе Петропавловск-Камчатский увеличится облачность, начнутся дожди. В городе вечером они будут сильные, ветер окрепнет до 15-20 м/с. В южной половине края выход циклона днем сначала придется на запад, а к вечеру распространится и на юг, умеренные дожди сменятся сильными, на западе ветер окрепнет до 15-20 м/с, во второй половине дня на побережье до штормового, 23-28 м/с. / meteonovosti.ru /



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