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На юге Сибири сохранятся заморозки



ИА "Метеоновости" / 12:55 Воскресенье, 8 сентября



Антициклон, раскинувшийся над южными районами Сибири, одаривает малооблачной погодой. В ночные часы, когда облачности почти нет, происходит интенсивное выхолаживание воздуха, местами до заморозков.



Вот и минувшая ночь, 8 сентября, не стала исключением. В центральных и южных районах Красноярского края были зафиксированы заморозки до -3 градусов, в Иркутской области до -4, а в Хакасии до -6.



В ночь на понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится: в условиях малооблачной погоды заморозки сохранятся в земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края и в Хакасии в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. В Иркутской области тоже с заморозками, местами до -3 градусов, даже в пригородах Иркутска до -1. / meteonovosti.ru /



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