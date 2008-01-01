Новости погоды
На юге Сибири сохранятся заморозки
ИА "Метеоновости" / 12:55 Воскресенье, 8 сентября
Антициклон, раскинувшийся над южными районами Сибири, одаривает малооблачной погодой. В ночные часы, когда облачности почти нет, происходит интенсивное выхолаживание воздуха, местами до заморозков.
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Вот и минувшая ночь, 8 сентября, не стала исключением. В центральных и южных районах Красноярского края были зафиксированы заморозки до -3 градусов, в Иркутской области до -4, а в Хакасии до -6.
В ночь на понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится: в условиях малооблачной погоды заморозки сохранятся в земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края и в Хакасии в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. В Иркутской области тоже с заморозками, местами до -3 градусов, даже в пригородах Иркутска до -1. / meteonovosti.ru /