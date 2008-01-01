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О пожарной опасности на Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:12 Воскресенье, 8 сентября



Вот уже в течение длительного времени большая часть Европейской территории находится под присмотром антициклона. Погода радует теплом, солнцем и отсутствием дождей. Но у такой погоды есть и отрицательные стороны - нарастание степени пожарной опасности.



В начале новой недели высокая, местами чрезвычайная пожароопасность в Мурманской области, на востоке Архангельской области, в республике Коми, на большей части Центрального округа, в Пензенской и Саратовской областях, а также на большей части Южного округа.



В начале новой недели погода на большей части Европейской территории по-прежнему будет формироваться под влиянием обширного антициклона, поэтому сохранится и высокая степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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