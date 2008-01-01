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На Европейском юге бархатный сезон



ИА "Метеоновости" / 13:22 Воскресенье, 8 сентября



Те, кто предпочел, отдохнуть на юге Европейской территории в нынешнем году, не прогадал. Погода стоит комфортная. Изредка идут дожди. Вот и в минувшую субботу в Краснодарском крае, при прохождении атмосферного фронта, прошел сильный дождь, выпало до 40 мм, гремели грозы.



В предстоящие пару-тройку дней погода на Европейском юге обещает быть теплой, после полудня 23..28 градусов и без осадков. Температура воды на Черноморском побережье 24-25 градусов.



Дискомфорт может внести северо-восточный, восточный ветер, на Черноморском побережье, в районе Новороссийска, его порывы достигнут 23-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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