Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
8 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Европейском юге бархатный сезон

ИА "Метеоновости" / 13:22 Воскресенье, 8 сентября

  Те, кто предпочел, отдохнуть на юге Европейской территории в нынешнем году, не прогадал. Погода стоит комфортная. Изредка идут дожди. Вот и в минувшую субботу в Краснодарском крае, при прохождении атмосферного фронта, прошел сильный дождь, выпало до 40 мм, гремели грозы.

В предстоящие пару-тройку дней погода на Европейском юге обещает быть теплой, после полудня 23..28 градусов и без осадков. Температура воды на Черноморском побережье 24-25 градусов.

Дискомфорт может внести северо-восточный, восточный ветер, на Черноморском побережье, в районе Новороссийска, его порывы достигнут 23-25 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Пн.
9 сен.
+22
Вт.
10 сен.
+22
Ср.
11 сен.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Медина		 -6
Червиния

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ермаковское

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100