Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
9 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:31 Понедельник, 9 сентября

  Предстоящим днём погожий антициклон продолжит радовать жителей Московского мегаполиса по-настоящему летней погодой. Температурный фон превысит климатические показатели для этого дня на 5-6 градусов. Таким образом, наслаждаемся солнцем и теплом!

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 9 сентября при переменной облачности и практически полном штиле воздух в Москве прогреется до 23..25 градусов, в Подмосковье до 20..25. Осадков не ожидается.

В целом, сохранится солнечная, с комфортными условиями температурно-влажностного и кислородного режима погода. По влиянию на организм она является индифферентной и благоприятной для большинства метеозависимых людей, в частности, при заболеваниях суставов, нервной системы, органов дыхания, и у них метеопатические осложнения развиваются очень редко.

Но для людей, страдающих сердечно-сосудистыми болезнями, особенно для гипертоников, гипотоников, с различными вегетативными дисфункциональными расстройствами, частыми приступами мигрени, нарушениями сердечного ритма, внешним раздражающим и провоцирующим недомогание, остается высокое атмосферное давление. Профилактика погодообусловленных обострений: в первую очередь, соблюдение режима труда и отдыха, выполнять рекомендации врача, прием назначенных лекарств, поддерживающие методы (прогулка на свежем воздухе, не нагрузочные терренкуры и дыхательные упражнения, полноценный сон, растительные средства улучшающие общее самочувствие).

Геомагнитный фон 9 сентября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+18
Пн.
9 сен.
+22
Вт.
10 сен.
+22
Ср.
11 сен.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Ираншехр		 -9
Червиния

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100