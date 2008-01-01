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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:31 Понедельник, 9 сентября



Предстоящим днём погожий антициклон продолжит радовать жителей Московского мегаполиса по-настоящему летней погодой. Температурный фон превысит климатические показатели для этого дня на 5-6 градусов. Таким образом, наслаждаемся солнцем и теплом!



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 9 сентября при переменной облачности и практически полном штиле воздух в Москве прогреется до 23..25 градусов, в Подмосковье до 20..25. Осадков не ожидается.



В целом, сохранится солнечная, с комфортными условиями температурно-влажностного и кислородного режима погода. По влиянию на организм она является индифферентной и благоприятной для большинства метеозависимых людей, в частности, при заболеваниях суставов, нервной системы, органов дыхания, и у них метеопатические осложнения развиваются очень редко.



Но для людей, страдающих сердечно-сосудистыми болезнями, особенно для гипертоников, гипотоников, с различными вегетативными дисфункциональными расстройствами, частыми приступами мигрени, нарушениями сердечного ритма, внешним раздражающим и провоцирующим недомогание, остается высокое атмосферное давление. Профилактика погодообусловленных обострений: в первую очередь, соблюдение режима труда и отдыха, выполнять рекомендации врача, прием назначенных лекарств, поддерживающие методы (прогулка на свежем воздухе, не нагрузочные терренкуры и дыхательные упражнения, полноценный сон, растительные средства улучшающие общее самочувствие).



Геомагнитный фон 9 сентября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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