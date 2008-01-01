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На Дальнем Востоке температура снова бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:17 Понедельник, 9 сентября



В минувшее воскресенье погода на Дальнем Востоке отличилась большим разнообразием: и проливными дождями и ураганным ветром и новыми рекордами тепла.



Мощный вынос теплого воздуха стал причиной обновления инструментальных наблюдений за погодой. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4-6, а местами и более градусов.



Рекордно высокие значения зафиксированы во Владивостоке, 8 сентября воздух прогрелся до +28.4 градуса, что выше предыдущего на 2.6 градуса двадцатилетней давности. В Хабаровске столбик термометра добрался до отметки +26.5, прежний абсолютный максимум для этого дня 26.3 продержался с 2005 года. В Лермонтовке, что находится в Хабаровском крае новый рекорд температуры 27.3, что выше предыдущего всего лишь на 0.3 градуса, зафиксированного в 1999 году.



Новый абсолютный максимум температуры +18.2 случился в Апуке (Камчатский край), прежний рекорд +17.5 зарегистрирован 30 лет тому назад. / meteonovosti.ru /



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