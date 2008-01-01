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Новости погоды

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По следу бывшего тайфуна "LINGLING"

ИА "Метеоновости" / 11:46 Понедельник, 9 сентября

  Бывший тайфун "LINGLING" вышел на материк и стал внетропическим циклоном. В минувшее воскресенье, 8 сентября его центр располагался над южными районами Дальнего Востока, где и отметился сильными дождями, местами грозами, сильным ветром. В Амурской области выпало чуть более 40 мм, в Хабаровском крае количество осадков приблизилось к 50 мм, а ветер усиливался до штормового, 26 м/с. Сильные дожди обрушились на север Сахалина, где и налило более 70 мм, а ветер в порывах достигал ураганной силы, 35 м/с. Сильные дожди наблюдались и в Камчатском крае при ветре в порывах до 28 м/с.

В понедельник, 9 сентября, центр внетропического циклона, располагается над севером Сахалина, где идут дожди ливневого характера, а порывы ветра достигают 20 м/с и более. Сильные дожди, сопровождаемые сильным ветром, идут и на севере Курильской гряды.

Циклон покинет Сахалин и, пройдя через акваторию Охотского моря, в ночь на вторник выйдет на Камчатку. По мере продвижения, циклон и будет поливать дождями разной интенсивности и продолжительности, усиливая ветер до штормового.

В Петропавловске-Камчатском ночью сильные, утром 10 сентября умеренные дожди, днем они ослабеют до небольших, но будут идти с перерывами; ветер ночью усилится до 22-27 м/с, а днем станет еще крепче, 25-30 м/с. В эпицентре штормовой погоды будет находиться южная половина Камчатского края. В течение суток сильные дожди, ветер до 20 м/с, на побережьях до 30 м/с. В северных районах края умеренные, местами сильные дожди, ветер 10-15 м/с, на побережьях 23-28 м/с.

Штормовой ветер на побережья южной половины Камчатского края сохранится и 11 сентября, а в четверг он ослабеет до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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