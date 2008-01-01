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На этой неделе в Москве солнечно, тепло и без осадков



ИА "Метеоновости" / 12:14 Понедельник, 9 сентября



погода продолжает радовать теплом и солнцем, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 6-7 градусов и соответствует первой пятидневке августа. На предстоящей неделе в Москве и области характер погоды существенно не изменится: по-прежнему солнечно, тепло и ни капли дождя. Причиной тому обширный антициклон, который раскрутился до больших высот, а потому малоподвижный, и циклоны, и атмосферные фронты вынуждены огибать его югу и западу.



Во вторник, 10 августа, при переменной облачности осадков не ожидается, в ночные часы в пониженных местах рельефа при слабом ветре сформируются туманы, и видимость ухудшится до 300-500 метров. В ранние утренние часы воздух в Москве остынет до 11..13, в центре до 16 градусов, по области 8..13, днем температура повысится в столице до 23..25, в Подмосковье до 21..26 градусов.



В середине недели, на западной периферии антициклона, без осадков, температура ночью в Москве около +13, по области до 15 градусов, днем в столице 22..24 градуса, ветер юго-западный 3-8 м/с.



В четверг и пятницу в Москве без осадков, температура ночью 12..14, днем 22..24 градуса.



Лето продолжается, радуя теплом и солнцем! / meteonovosti.ru /



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